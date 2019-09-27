2019-09-27T13:46:55+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина со спицей украл из супермаркета алкоголь

Инцидент произошел на улице Ростовской
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже поймали мужчину, ограбившего супермаркет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 27 сентября.

Вечером в магазин зашел мужчина, взял со стеллажа бутылку алкоголя и направился к выходу, минуя кассу.

Охранник попытался остановить вора и попросил вернуть похищенное. В ответ на это воронежец достал из кармана верхней одежды заточенную спицу и, угрожая нанести ею удары, покинул торговый зал.

По камерам видеонаблюдения правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 56-летний воронежец. Его нашли по месту жительства и задержали. Спицу изъяли.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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