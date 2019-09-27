В Воронеже во время земляных работ погиб мужчина, двое ранены

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-27T13:02:18+03:00

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Трагедия случилась в пятницу, 27 сентября, в районе домов под общим номером 58 на улице Ростовской Левобережного района.

- Звонок поступил к нам в 11.10, - рассказали в управлении ГО и ЧС Воронежа. – Пока известно только то, что четверо мужчин проводили земляные работы – один стоял наверху, трое были в траншее. Грунт провалился и накрыл людей. Один мужчина погиб, двух отвезли в больницу.

- На место ЧП выезжали сотрудники пожарно-спасательной части № 4, - рассказали в региональном управлении МЧС. - Рабочих достали из колодца подземных коммуникаций в 11.29. Наиболее вероятная причина смерти мужчины - отравление газами.

ИСТОЧНИК KP.RU