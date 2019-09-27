Стало известно, какой кинотеатр откроют вместо «Люксора» в воронежском ТЦ

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-27T12:36:58+03:00

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На месте закрытого из-за долгов «Люксора» в ТРК «Арена» с пятницы, 27 сентября, начнет работать семизальный мультиплекс в составе объединенной сети кинотеатров «Кино Okko» («Синема Парк» и «Формула Кино»). Кинотеатр этой сети стал вторым в Воронеже. Первый находится на территории «Центра Галереи Чижова». Об этом сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Кинотеатр расположился на 2,6 тыс. кв. м в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов города – ТРК «Арена», который находится в густонаселенном районе Северного микрорайона и является центром притяжения для жителей всего города из-за своего удобного расположения: всего 30 минут из самых отдаленных районов Воронежа, от центра города — 10-15 минут.

Мультиплекс вмещает семь кинозалов, рассчитанных на 977 мест.

Напомним, «Люксор» закрыли из-за разногласий между собственником и арендатором помещения 21 сентября. Одна сторона требует от другой, чтобы та полностью рассчиталась с долгами. Администрация кинотеатра обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU