Жителя Воронежской области не пустили на отдых в Турцию

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-27T12:28:09+03:00

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50 тысяч рублей задолжал мужчина из Борисоглебского района. Деньги он должен был выплатить в пользу другого человека после проигранного в суде гражданского дела. Однако расставаться с крупной суммой мужчина не спешил.

Долг не был оплачен в установленный законом срок. Потому судебные приставы наложили арест на банковские счета мужчины, запретили регистрационные действия в отношении принадлежащих ему автомобилей, а также вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы страны.

Последнее особенно больно ударило по нашему герою. Дело в том, что он запланировал семейную поездку в Турцию. Только раньше времени платить долг не хотел: рассчитывал, что погасить его можно будет прямо в аэропорту. Это не так.

- В международном аэропорту Москвы должнику было отказано в прохождении паспортного и таможенного контроля, а его родные вынуждены были улететь на отдых без него, - комментируют в УФССП по Воронежской области. - Осознавая безысходность ситуации, в тот же день мужчина оплатил задолженность и исполнительский сбор (7% от суммы долга). Только после этого ограничение на выезд снято судебным приставом-исполнителем.

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Что придумывают горожане, просрочившие выплаты по кредиту, чтобы спрятать свое имущество? Как не купить автомобиль, на который наложен арест? Об этом и многом другом поговорили с заместителем руководителя УФССП по Воронежской области. (Слушать по ссылке.)

ИСТОЧНИК KP.RU