Ректора ВГТУ и гендиректора «Созвездия» наградили медалями «За доблестный труд» от Союза машиностроителей
В профессиональный праздник сотрудникам машиностроительной отрасли вручили подарки и грамоты
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26 сентября в Воронежском государственном техническом университете состоялось празднование Дня машиностроителя. В бизнес-инкубаторе им. профессора Ю.М. Борисова собрались преподаватели и сотрудники вуза, а также представители органов власти города и области, регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» и ведущих предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU