Ректора ВГТУ и гендиректора «Созвездия» наградили медалями «За доблестный труд» от Союза машиностроителей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-27T12:09:31+03:00

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26 сентября в Воронежском государственном техническом университете состоялось празднование Дня машиностроителя. В бизнес-инкубаторе им. профессора Ю.М. Борисова собрались преподаватели и сотрудники вуза, а также представители органов власти города и области, регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» и ведущих предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU