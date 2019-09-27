Пьяный воронежец покусал московского таксиста

СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-27T12:03:21+03:00

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В Москве пьяный воронежец покусал таксиста за то, что мужчина отказывался везти его. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу центрального округа Росгвардии.

Водитель рассказал, что не захотел везти пассажира из-за его буйного поведения. В ответ на это воронежец набросился на него с кулаками, укусил его за палец и сломал ногу. Драку заметили сотрудники Росгвардии. Они разняли мужчин и оказали таксисту первую помощь.

Москвича доставили в больницу, где врачи диагностировали у него множественные травмы. А пассажира передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU