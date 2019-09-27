2019-09-27T11:29:11+03:00
Общество

В Воронежской кадетской школе нашли нарушения в качестве продуктов питания

Учреждение заплатит штраф
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской кадетской школе имени А.В. Суворова нашли нарушения законодательства в области качества и безопасности продуктов питания. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям в пятницу, 27 сентября.

Проверку специалисты проводили вместе с прокуратурой Железнодорожного района. Выяснилось, что у учреждении крупа хранится в не вентилируемом складском помещении, при температуре +26°С и влажности воздуха 79% (условия хранения установленные производителем не более +25°С и влажность до 70%); Также осуществляется приемка крупы с нарушенной целостностью упаковки (в местах швов имеются разрывы, крупа просыпана на полки); Кроме того, отсутствует декларация о соответствии на закупленную манную крупу.

Несоблюдение правил закупки и хранения крупы влияет на ее потребительские свойства, делает непригодной в пищу, а также может привести и к серьезным последствиям для здоровья.

Постановлением Управления должностное лицо МБОУ «Воронежская кадетская школа имени А.В. Суворова» признано виновным в совершении административного правонарушения. Назначено наказание в виде взыскания штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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