В Воронеже из-за «Велоночи» перекроют участок улицы Карла Маркса

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-27T10:41:19+03:00

Также автомобилистам запретят парковку на этой территории

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В Воронеже из-за проведения велопробега «Велоночь» 28 сентября запретят парковку и движение транспорта на участке улицы Карла Маркса (от улицы Революции 1905 года до ДС «Юбилейный»).. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ограничение на парковку введут с 13:00 до 00:00 субботы. А движение перекроют с 17:00 до 00:00. Перекрытия других улиц, за исключением указанного участка, не предусмотрено.

Для обеспечения безопасности на протяжении всего пути участников будут сопровождать экипажи ДПС и автомобили волонтеров, а ключевые перекрестки по пути следования маршрута краткосрочно перекроют крупной коммунальной техникой, которую снимут сразу после прохождения колонны велосипедистов.

Велопарад начнется от дворца спорта «Юбилейный» и пройдет по улицам Карла Маркса, Революции 1905 года, Среднемосковской, Московскому проспекту, улицам 45-й Стрелковой дивизии, Транспортной, проспекту Революции, улицам Пушкинской, Среднемосковской, Кольцовской, Карла Маркса – и колонна вернется к месту старта.

Сбор участников будет происходить с 19:00 до 22:00 часов. Старт - в 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU