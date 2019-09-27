В Воронежской области КамАЗ насмерть сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-27T10:16:07+03:00

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В Таловой Воронежской области КамАЗ сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 27 сентября.

ДТП случилось накануне, 26 сентября, в 23.40. По предварительным данным, у дома 27 по улице Железнодорожной 33-летний водитель грузовика во время обгона сбил 50-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 119 ДТП, из них в областном центре - 82, на федеральных трассах - 11, в районах области – 26. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека, 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU