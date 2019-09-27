В Воронежской области пьяного водителя заметили из-за громкой музыки и неровной езды

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-27T09:31:56+03:00

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В Острогоржске Воронежской области сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя. Мужчина на автомобиле «Шкода Октавия» с громкой музыкой на проезжей части вилял из стороны в сторону, создавая угрозу другим автомобилистам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 26 сентября. Росгвардейцы блокировали транспортное средство и задержали водителя. Им оказался 41-летний местный житель. Прибывшие инспекторы ДПС установили факт употребления алкоголя.

Выяснилось также, что годом ранее мужчина был привлечён к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU