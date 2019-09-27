В Воронеже последние выходные в сентябре будут дождливыми, но теплыми

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-27T09:12:33+03:00

Ночью столбик термометра будет опускаться до +5-6 градусов. Фото: Юлия ДИДЕНКО

Днем будет до +15 градусов

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Синоптики пообещали воронежцам дождь в последние выходные сентября. Температура воздуха днем будет подниматься до +15 градусов. Прогноз появился на сайте Гидрометцентра.

В пятницу 27 сентября, воронежцев днем ждет облачная погода и небольшой кратковременный дождь.Температура воздуха +13 градусов. Ветер юго-западный 1 м/с.

В ночь на субботу, 28 сентября, столбик термометра опустится до +5 градусов. А днем снова поднимется до +15. Будет небольшая облачность, осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 29 сентября, ночью ожидается +6 градусов, а днем - +15. Будет облачно и пройдет дождь. Ветер южный до 4 м/с.

В ночь на понедельник пройдет дождь. Температура воздуха составит +8 градусов. И уже днем столбик термометра поднимется до+19.

ИСТОЧНИК KP.RU