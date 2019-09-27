2019-09-27T08:32:11+03:00
Общество

Отечественные внедорожники по популярности у воронежцев обогнали иномарки

Автомобиль «Нива» стал самым продаваемым в столице Черноземья
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже самым продаваемым внедорожником оказалась отечественная «Нива». Автомобиль удерживает лидерство уже второй год подряд. Об этом рассказали специалисты сайта бесплатных объявлений «Авито».

Эксперты проанализировали рынок автомобилей сегмента SUV за январь-август 2019 года. за Выяснилось, что ВАЗ «Нива» подорожал на 13,4%. В целом популярность внедорожников в городе снизилась на 1,6% за год, а их средняя цена увеличилась на 4,5% и составила 827 тыс. рублей. Но несмотря на это, он все-равно остается самым любимым у воронежцев.

Второе место по популярности заняла Chevrolet Niva. А закрыла тройку BMV пятой серии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже последние выходные в сентябре будут дождливыми, но теплыми
В Воронежской области фермер, нанявший на работу 13 азиатов, заплатит за это 3 миллиона
В Воронеже возбудили уголовное дело против водителя, сбившего насмерть велосипедиста
Отопительный сезон в Воронеже-2019: к теплу подключили 64% соцобъектов
Глава Воронежа не доволен тем, как приводят в порядок внешний вид зданий
Прошло предварительное слушание по иску Елены Масловой к правительству Воронежской области
В Воронежской области мужчина разгромил кладбище, обидевшись, что не нашел могилу матери
Воронежские депутаты объяснили, куда пойдут деньги от повышения «коммуналки» на 7 процентов
Возбудили уголовное дело уже против четвертого бывшего топ-менеджера «Воронежгорэлектросети»
В Воронеже мошенник, укравший автомобили на 19 миллионов, сядет на 11 лет
В Воронеже открылся садик, который мэрия выкупила у застройщика
Воронежская пенсионерка хотела приумножить 50 тыс, а получила пачку бумажек «Банка приколов»
В Воронеже бизнесмену, обманувшему бюджет на 9 млн, пришлось возместить на 2 млн больше
Архитекторы обсудят экологические тренды, которые возможно реализовать в Воронеже
Воронежский суд не дал одному из руководителей ЮВЖД избежать уголовного дела
Глава Воронежа: «Мы рассмотрим возможность строительства в Подгорном еще одного детского сада»
Светлана Лобода привезет воронежцам грандиозное шоу Superstar
В Воронеже в сквере по улице Лизюкова удалось остановить строительство 16-этажной высотки
Банк УРАЛСИБ предлагает полис «Ваш юрист. Бизнес» для предпринимателей и юридических лиц
В Воронеже отравились угарным газом женщина и ее 10-летняя дочка
В Воронеже возобновили обводнение тлеющих иловых карт
Жителя Воронежской области будут судить за истязание дочери
В Воронеже магазины, торгующие испорченными продуктами, оштрафовали на 40 тысяч рублей
Воронежцам покажут фильм, снятый к 25-летию Камерного театра
В Воронеже обнаружили действующую деревянную канализацию 30-х годов
Житель Воронежской области сушил коноплю кустами
В Воронеже на Левом берегу насмерть сбили пенсионерку
В Воронеже сфотографировали ленивый выгул детей в окне