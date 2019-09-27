Отечественные внедорожники по популярности у воронежцев обогнали иномарки

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-27T08:32:11+03:00

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В Воронеже самым продаваемым внедорожником оказалась отечественная «Нива». Автомобиль удерживает лидерство уже второй год подряд. Об этом рассказали специалисты сайта бесплатных объявлений «Авито».

Эксперты проанализировали рынок автомобилей сегмента SUV за январь-август 2019 года. за Выяснилось, что ВАЗ «Нива» подорожал на 13,4%. В целом популярность внедорожников в городе снизилась на 1,6% за год, а их средняя цена увеличилась на 4,5% и составила 827 тыс. рублей. Но несмотря на это, он все-равно остается самым любимым у воронежцев.

Второе место по популярности заняла Chevrolet Niva. А закрыла тройку BMV пятой серии.

ИСТОЧНИК KP.RU