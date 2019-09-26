2019-09-26T20:01:31+03:00
Происшествия

В Воронежской области фермер, нанявший на работу 13 азиатов, заплатит за это 3 миллиона

Рабочих отправили на их родину
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчина вынужден будет раскошелиться на 3 миллиона 250 тысяч рублей.Мужчина вынужден будет раскошелиться на 3 миллиона 250 тысяч рублей.Фото: из архива «КП»
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В Грибановском районе проверка полиции и ФСБ закончилась большими неприятностями для местного 52-летнего главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ).

Силовики задержали в селе Новомакарово 13 граждан одной из среднеазиатских республик. Фермер нанял их, чтобы убрать яблоки. Разрешений на работу в России у азиатов не было.

В итоге незаконных мигрантов отправили назад на их родину. А фермер ответит кошельком. За использование незаконного труда (наверняка более дешевого, чем если бы он нанял земляков) по решению Грибановского районного суда мужчина заплатит штраф – 3 миллиона 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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