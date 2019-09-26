В Воронеже возбудили уголовное дело против водителя, сбившего насмерть велосипедиста

СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-26T19:37:27+03:00

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В полиции сообщили, что продолжают поиски водителя, сбившего насмерть 51-летнего велосипедиста, жителя Воронежа.

Смертельное ДТП произошло в среду, 25 сентября, в 20.30 на улице 206 Стрелковой Дивизии в Левобережном районе. Водитель (личность его не установлена) умчался, не попытавшись помочь умирающему. Неизвестна даже марка машины.

Сотрудники Главного следственного управления регионального ГУ МВД возбудили уголовное дело в отношении водителя по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальная ответственность по ней – от 5 до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU