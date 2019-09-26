2019-09-26T18:53:22+03:00
Общество

Отопительный сезон в Воронеже-2019: к теплу подключили 64% соцобъектов

В мэрии утверждают, что в прошлом году эту работу делали значительно медленнее
Юрий КОЗЛОВ
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Когда дадут тепло в городские многоэтажки, пока непонятно.Когда дадут тепло в городские многоэтажки, пока непонятно.Фото: из архива «КП»
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В администрации Воронежа рассказали о ходе подключения к теплу социальных объектов. По состоянию на 18.00 26 сентября, из 500 зданий отопление дали в 321. Это 64,2 процента от общего количества. В прошлом году в день старта отопительного сезона (а было это 2 октября) к теплу подключили 44,7% соцобъектов.

Батареи стали теплыми в 139 из 202 городских детсадов (68,8%). В прошлом году отопление дали в 47,2% дошкольных учреждений.

Из 149 учебных учреждений отопление дали в 92, что составляет 61,7 % (в прошлом году – 45,6%).

Схожая цифра по лечебным учреждениям – из 149 объектов пустили тепло в 90, то есть, в 60,4 процента от общего числа. В прошлом году для сравнения – в 40,5%.

Напомним, когда дадут тепло в жилые дома, пока непонятно. Теоретически можно добиться ускорения этой процедуры. Но для этого нужно созвать общее собрание, то есть, сагитировать всех соседей (а их еще порой попробуй найди), принять соответствующее решение, оповестить о нем управляющую компанию. Но все эти хлопоты могут быть бесполезны, если котельная обслуживает не только ваш дом, но и другие, жители которых подобной инициативы не проявили. Одним словом, проще дождаться общего пуска тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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