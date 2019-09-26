2019-09-26T18:45:42+03:00
Общество

Глава Воронежа не доволен тем, как приводят в порядок внешний вид зданий

Коммерсанты не спешат снимать с фасадов брендированные вывески
Татьяна МИСТЮКОВА
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Глава Воронежа Вадим Кстенин провел межведомственное совещание, на котором заслушал доклады руководителей управ и профильных структурных подразделений о мероприятиях по внедрению дизайн-регламента.

- Внедрение дизайн-регламента – одна из действенных мер по сохранению и улучшению внешнего вида областного центра. Эффективная реализация мероприятий по приведению объектов в соответствие дизайн-регламенту позволит уйти от большей части визуального рекламного мусора на основных магистралях и видовых местах города, – отметил градоначальник.

Руководитель управления главного архитектора Людмила Подшивалова доложила, что на все здания, входящие в зону строгой регламентации и расположенные на «красной линии», разработаны и утверждены паспорта фасадов.

– Этот документ отражает внешний вид фасадов здания, основные требования к информационным конструкциям, регламентирует виды наружной отделки и колористику. Форма паспорта разрабатывается управлением главного архитектора и передается собственникам помещений по первому обращению. И эта процедура бесплатна, – отметила Людмила Александровна.

К сожалению, в инициативном порядке предприниматели не спешат приводить входные группы коммерческих объектов в соответствие требованиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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