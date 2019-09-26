2019-09-26T18:23:56+03:00
Общество

Прошло предварительное слушание по иску Елены Масловой к правительству Воронежской области

Экс-заместитель главы департамента труда и занятости намерена восстановиться в должности через суд
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 26 сентября, состоялось предварительное судебное заседание по иску Елены Масловой к областному правительству. Об этом сообщил адвокат бывшей госслужащей Николай Алимкин.

- Стороны изложили свою позицию. Администрация области представила ряд документов. После этого был определен перечень документов, которые им требуется предоставить далее. Заседание отложили на 9 октября, - рассказал Николай Алимкин.

Добавим, что областное правительство в суде представляли сотрудники антикоррупционного управления.

Напомним, экс-заместитель главы департамента труда и занятости Елена Маслова хочет восстановиться в должности через суд. Ее решение прокомментировали в правительстве области. Напомним, 12 августа чиновницу уволили с формулировкой «утрата доверия». А 21 августа стало известно, что в ее отношении возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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