В Воронежской области мужчина разгромил кладбище, обидевшись, что не нашел могилу матери
В Подгоренском районе судили 35-летнего мужчину, разгромившего часть местного кладбища.
В марте 2019 года этот гражданин, будучи сильно пьяным, пришел на кладбище в слободе Подгорное и не нашел могилы матери. И почему-то решил, что ее снесли. А на месте могилы похоронили других людей. Под влиянием этой вздорной идеи, навеянной алкогольными парами, мужчина стал крушить ближайшие памятники. В итоге он повредил шесть могил.
- Вандала приговорили к 320 часам обязательных работ на том же кладбище. Вердикт суда он может обжаловать в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Подгоренского района.
ИСТОЧНИК KP.RU