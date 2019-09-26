2019-09-26T18:15:25+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина разгромил кладбище, обидевшись, что не нашел могилу матери

Его приговорили к обязательным работам на том же погосте
Юрий КОЗЛОВ
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Погромил - теперь убирай!Погромил - теперь убирай!Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Подгоренском районе судили 35-летнего мужчину, разгромившего часть местного кладбища.

В марте 2019 года этот гражданин, будучи сильно пьяным, пришел на кладбище в слободе Подгорное и не нашел могилы матери. И почему-то решил, что ее снесли. А на месте могилы похоронили других людей. Под влиянием этой вздорной идеи, навеянной алкогольными парами, мужчина стал крушить ближайшие памятники. В итоге он повредил шесть могил.

- Вандала приговорили к 320 часам обязательных работ на том же кладбище. Вердикт суда он может обжаловать в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Подгоренского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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