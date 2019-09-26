Воронежские депутаты объяснили, куда пойдут деньги от повышения «коммуналки» на 7 процентов
В городской Думе пояснили, на что пойдут деньги от анонсированного 18 сентября повышения тарифов на коммуналку на 7 процентов. Их будут перечислять ООО «РВК-Воронеж» и ПАО «Квадра», а эти организации в свою очередь направят средства на реконструкцию и модернизацию своих изношенных и аварийных объектов.
Депутаты отметили, что повышение коснется только воронежцев, которых обслуживают ПАО «Квадра» и ООО «Энерговид». Для всех остальных тарифы повысят на 4 процента. Слуги народа уверяют, что в среднем для семьи из трех человек эти самые 3% надбавки означают 100-162 рубля, не более.
Кроме того, депутаты обещали принять решение о расширении социальной поддержки нуждающихся воронежцев, которые попадут под это повышение цен. На эти цели деньги выделит областное правительство.
ИСТОЧНИК KP.RU