Воронежские депутаты объяснили, куда пойдут деньги от повышения «коммуналки» на 7 процентов

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-26T17:50:02+03:00

Депутаты уверяют, что кошелек воронежцев, подпавших под дополнительное повышение "коммуналки", отощает не более чем на 100-162 рубля. Фото: из архива «КП»

Слуги народа утверждают, что «Водоканал» и «Квадра» на эти средства будут ремонтировать и модернизировать изношенные сети

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В городской Думе пояснили, на что пойдут деньги от анонсированного 18 сентября повышения тарифов на коммуналку на 7 процентов. Их будут перечислять ООО «РВК-Воронеж» и ПАО «Квадра», а эти организации в свою очередь направят средства на реконструкцию и модернизацию своих изношенных и аварийных объектов.

Депутаты отметили, что повышение коснется только воронежцев, которых обслуживают ПАО «Квадра» и ООО «Энерговид». Для всех остальных тарифы повысят на 4 процента. Слуги народа уверяют, что в среднем для семьи из трех человек эти самые 3% надбавки означают 100-162 рубля, не более.

Кроме того, депутаты обещали принять решение о расширении социальной поддержки нуждающихся воронежцев, которые попадут под это повышение цен. На эти цели деньги выделит областное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU