2019-09-26T15:39:55+03:00
Общество

В Воронеже открылся садик, который мэрия выкупила у застройщика

Дошкольное учреждение расположено на нижних этажах многоквартирного дома
Татьяна МИСТЮКОВА
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фото предоставлено мэрией Воронежа.фото предоставлено мэрией Воронежа.
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В 2018 году финансовая компания «Аксиома» завершила строительство детского садика на 100 мест на ул. Краснознаменной, 57/2. Учреждение оборудовали на двух первых этажах высотки, застройщиком которой, как не сложно догадаться, выступила та же самая компания.

Дошкольное учреждение вошло в состав находящегося неподалеку 77-го садика. На оформление необходимых бумаг и выкуп садика в муниципальную собственность ушло определенное время, и малышей смогли принять в августе этого года.

Посмотреть, как карапузы обустроились, 25 сентября приехал глава Воронежа Вадим Кстенин. Он прошел по этажам садика, заглянул в группы, посмотрел, как дети осваивают музыкальные инструменты, учатся рисовать красками на стекле осенние листья и грибы. Невзирая на высоких гостей и журналистов с камерами, они с удовольствием занимались своими делами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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