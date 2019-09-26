2019-09-26T15:33:32+03:00
Происшествия

Воронежская пенсионерка хотела приумножить 50 тыс, а получила пачку бумажек «Банка приколов»

Ярослав ИВАНОВ
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За 25 сентября аферисты обманули 11 жителей Воронежской области. В основном через интернет или по телефону. 75-летнюю жительницу Левобережного района «цыганки» «развели» лично.

К пенсионерке на улице подошли неизвестные женщины и предложили «приумножить имеющиеся деньги». Старушка согласилась. Мошенницы попросили принести им из дома наличные средства. Полученные 50 тысяч они завернули в платок и попросили потерпевшую отвернуться, якобы для совершения ритуала приумножения. После этого вернули платок пенсионерке, предупредив, что для завершения действия сверток нужно положить под кровать на сутки. На следующий день женщина достала сверток и обнаружила там банкноты «банка приколов

«Цыганок» ищут. А вы будьте бдительны, не доверяйте первым встречным, не называйте пароли своих банковских карт и тщательно проверяйте «продавцов» и «покупателей» в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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