2019-09-26T17:24:20+03:00
Происшествия

В Воронеже бизнесмену, обманувшему бюджет на 9 млн, пришлось возместить на 2 млн больше

Директор коммерческой структуры ушел от налогов, а потом заплатил их с пени - всего 11 млн
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи закрыли уголовное дело директора коммерческой организации, уклонившегося от налогов в крупном размере. Мужчина возместил сумму вместе с пени.

Руководитель строительной организации внес заведомо ложные сведения в налоговую декларации по НДС за 4 квартал 2017 года и тем самым не заплатил более 9 млн рублей налога. Мужчина заключил фиктивную цепочку договоров - без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности по данным обязательствам. И включил результаты от мнимых взаимоотношений в налоговые вычеты по НДС. Но его поймали на афере.

- Подозреваемый в ходе предварительного следствия возместил ущерб, причиненный государству, и пени, в итоге заплатил более 11 млн рублей. Поскольку мужчина ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов не привлекался и все возместил, уголовное дело закрыли, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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