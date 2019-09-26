Архитекторы обсудят экологические тренды, которые возможно реализовать в Воронеже

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-26T14:55:27+03:00

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С 9 по 12 октября в Воронеже пройдет "Неделя «Стрелки». Архитекторы, антропологи, кураторы культурных проектов поговорят о потенциале Воронежа, развитии креативной экономики города и новых подходах к образованию.

В частности, запланирована интерактивная дискуссия «Воронеж на пути к устойчивому развитию», во время которой участники обсудят, какие экологические тренды и тенденции могут быть адаптированы и реализованы в Воронеже. Пройдет открытый показ документального фильма Push! о том, как жители разных стран справляются с последствиями «квартирного вопроса». Также 12 октября архитектор Катя Брыскина представит лекцию о том, как использовать в проектировании роботов, о биологических материалах в архитектуре и о новых методах строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU