Глава Воронежа: «Мы рассмотрим возможность строительства в Подгорном еще одного детского сада»

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-26T14:35:53+03:00

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24 сентября в микрорайоне Подгорное, на ул. Дмитрия Горина открылся детский сад на 220 мест. Потребность в садике была высокая из-за активной жилой застройки. Люди перебираются сюда за недорогим жильем и чистым воздухом - микрорайон фактически находится в черте города и в то же время остается тихим и уютным уголком. Все это время родителям приходилось отвозить детей в садики, которые находятся далеко от дома. Тесновато стало и в местной школе.

В этом году обе эти проблемы удалось решить - в Подгорном построили новый садик, а также сделали пристройку к школе. Оба объекта находятся не только на одной улице, но и имеют почти одинаковый адрес: если номер дома садика 61/1, то пристройки – 61.

По словам заведующей детсадом Людмилы Крутских, на сегодняшний момент все малыши из микрорайона, которые нуждались в местах, их получили. Дошкольное учреждение будут посещать как дети от 3 до 7 лет, так и малыши от 1,5 до 3 лет. В садике для них создали 120 ясельных мест.

- Штат сотрудников укомплектован полностью. Помимо воспитателей у нас есть логопед, педагоги по изобразительному искусству, английскому языку, грамоте, математике. Кроме рисования наши дети будут заниматься конструированием-моделированием, проводить опыты и ставить эксперименты, - рассказала Людмила Крутских.

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ИСТОЧНИК KP.RU