2019-09-26T14:27:18+03:00
Звезды

Светлана Лобода привезет воронежцам грандиозное шоу Superstar

Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

4 декабря в Воронеж с гастролями приедет LOBODA. Певица Светлана Лобода яркое явление на современной сцене, ее талант оценила даже Алла Пугачева.

Артистка собирает тысячные залы. Каждый сингл с альбома H2LO, ставшего уже 20 раз платиновым, бьет рекорды продаж в iTunes, видеоклипы набирают десятки миллионов просмотров в YouTube, а сама Светлана второй год подряд становится певицей №1 среди интернет пользователей по версии «Яндекс». С апреля Лобода рвет все хит-парады новым треком «Пуля-Дура».

4 декабря певица покажет воронежским поклонникам свежее шоу SUPERSTAR - с новейшими технологиями в сфере световых и визуальных решений, необычной драматургией каждого номера, головокружительными трюками и хореографией. Светлана Лобода привезет на гастроли 20 человек команды: музыкантов, балет, бэк-вокал.

Шоу пройдет 4 декабря во дворце спорта «Юбилейный», начало в 19.00 (12+). Билеты можно купить здесь.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Архитекторы обсудят экологические тренды, которые возможно реализовать в Воронеже
Воронежский суд не дал одному из руководителей ЮВЖД избежать уголовного дела
Глава Воронежа: «Мы рассмотрим возможность строительства в Подгорном еще одного детского сада»
В Воронеже в сквере по улице Лизюкова удалось остановить строительство 16-этажной высотки
Банк УРАЛСИБ предлагает полис «Ваш юрист. Бизнес» для предпринимателей и юридических лиц
В Воронеже отравились угарным газом женщина и ее 10-летняя дочка
В Воронеже возобновили обводнение тлеющих иловых карт
Жителя Воронежской области будут судить за истязание дочери
В Воронеже магазины, торгующие испорченными продуктами, оштрафовали на 40 тысяч рублей
Воронежцам покажут фильм, снятый к 25-летию Камерного театра
В Воронеже обнаружили действующую деревянную канализацию 30-х годов
Житель Воронежской области сушил коноплю кустами
В Воронеже на Левом берегу насмерть сбили пенсионерку
В Воронеже сфотографировали ленивый выгул детей в окне