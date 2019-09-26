Светлана Лобода привезет воронежцам грандиозное шоу Superstar

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-26T14:27:18+03:00

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4 декабря в Воронеж с гастролями приедет LOBODA. Певица Светлана Лобода яркое явление на современной сцене, ее талант оценила даже Алла Пугачева.

Артистка собирает тысячные залы. Каждый сингл с альбома H2LO, ставшего уже 20 раз платиновым, бьет рекорды продаж в iTunes, видеоклипы набирают десятки миллионов просмотров в YouTube, а сама Светлана второй год подряд становится певицей №1 среди интернет пользователей по версии «Яндекс». С апреля Лобода рвет все хит-парады новым треком «Пуля-Дура».

4 декабря певица покажет воронежским поклонникам свежее шоу SUPERSTAR - с новейшими технологиями в сфере световых и визуальных решений, необычной драматургией каждого номера, головокружительными трюками и хореографией. Светлана Лобода привезет на гастроли 20 человек команды: музыкантов, балет, бэк-вокал.

Шоу пройдет 4 декабря во дворце спорта «Юбилейный», начало в 19.00 (12+). Билеты можно купить здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU