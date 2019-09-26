В Воронеже в сквере по улице Лизюкова удалось остановить строительство 16-этажной высотки

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-26T14:32:48+03:00

Если там что-то и будут возводить, то только объект социальной сферы

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Похоже, воронежцам все же удалось отстоять сквер по улице Лизюкова. 26 сентября стало известно, что строительство там не ведется и вестись не будет – такая договоренность существует между властями города и застройщиком.

Согласно проектной документации, которая прошла экспертизу, строители вправе были рассчитывать на возведение 25-этажного дома на этом небольшом участке. Однако со временем было решено остановиться на 16 этажах.

Город отказывал в выдаче разрешения на строительство и почти шесть лет судился с застройщиком, который пытался получить необходимые документы. В итоге разрешение выдали по решению суда.

- По поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева и главы города Вадима Кстенина профильные управления администрации продолжили переговоры со строителями. Строительство на Лизюкова, 50 а не начато, все подготовительные работы остановлены. В настоящее время ведутся переговоры по замене строительной площадки: застройщику предлагаются другие варианты строительства, безусловно, речь не идет о подобной точечной застройке, а о комплексном решении, которое будет реализовано в другом месте с учетом интересов инвестора, города в целом и горожан, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.

Сейчас специалисты архитектурно-градостроительного блока администрации прорабатывают альтернативные площадки: от градостроительных аспектов до визуализации конкретных объектов, застройщик просчитывает экономическую составляющую проекта.

В будущем сквер по улице Лизюкова передадут в муниципальную собственность. Как отметили в администрации города, это займет продолжительное время, но в результате ни о каком возведении коммерческих объектов там речи идти не будет, приоритетное дальнейшее использование территории - под создание сквера либо под строительство муниципального объекта социальной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU