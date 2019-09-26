В Воронеже возобновили обводнение тлеющих иловых карт

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-26T13:36:34+03:00

Ежедневно в тушении принимают участие от 5 до 15 человек от городской службы спасения и пожарной охраны.

По поручению мэра задымление ликвидируют недалеко от улицы Антокольского

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Речь идёт о территории примерно в 9 гектаров, где из-за разложения осадка по естественным причинам происходят возгорания.

По поручению мэра Вадима Кстенина, чтобы ликвидировать тление, ведутся работы по обводнению очагов возгорания.

- Ежедневно в зависимости от ситуации в тушении задействовано от 5 до 15 человек от городской службы спасения и пожарной охраны. Мы работаем в течение светового дня, задача стоит полностью ликвидировать дымление, - отметил начальник городского поисково-спасательного отряда Евгений Чернушкин.

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