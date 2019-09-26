Жителя Воронежской области будут судить за истязание дочери

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-26T13:35:32+03:00

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До семи лет лишения свободы грозит жителю Калачеевского района за истязание собственного ребенка.

39-летний папаша с осени 2017 года по май 2019 года, будучи регулярно подшофе, избивал свою несовершеннолетнюю дочь (девочке сейчас 15 лет) - из-за плохой успеваемости и за незначительные провинности. К примеру, в один из дней ноября 2017 года мужчина шел с дочерью по мосту и на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударил девочку в грудь, затем схватил за волосы и протащил ребенка по мосту, сообщила прокуратура Воронежской области.

Теперь его будут судить за истязание несовершеннолетней.

ИСТОЧНИК KP.RU