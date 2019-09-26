Жителя Воронежской области будут судить за истязание дочери
До семи лет лишения свободы грозит жителю Калачеевского района за истязание собственного ребенка.
39-летний папаша с осени 2017 года по май 2019 года, будучи регулярно подшофе, избивал свою несовершеннолетнюю дочь (девочке сейчас 15 лет) - из-за плохой успеваемости и за незначительные провинности. К примеру, в один из дней ноября 2017 года мужчина шел с дочерью по мосту и на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударил девочку в грудь, затем схватил за волосы и протащил ребенка по мосту, сообщила прокуратура Воронежской области.
Теперь его будут судить за истязание несовершеннолетней.
ИСТОЧНИК KP.RU