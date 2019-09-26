В Воронеже магазины, торгующие испорченными продуктами, оштрафовали на 40 тысяч рублей
Прокуроры проверили в Железнодорожном районе девять магазинов, торгующих продуктами - несколько «Магнитов», несколько «Центрторгов», «Ленту» и «Карусель». Результаты неутешительные: помимо недостаточной информации, предоставляемой покупателям, выявили факты нарушения хранения продуктов и более того - реализации испорченных!
- По результатам проверки прокуратура района возбудила 18 административных дел - за нарушение продавцом требований технических регламентов, правил хранения или реализации продуктов животноводства, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - В настоящее время 10 дел уже рассмотрели, виновных наказали штрафами на общую сумму 40 тысяч рублей. Нарушения устранили.
ИСТОЧНИК KP.RU