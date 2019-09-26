2019-09-26T13:09:00+03:00
Общество

В Воронеже магазины, торгующие испорченными продуктами, оштрафовали на 40 тысяч рублей

И это еще не все дела рассмотрели
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Прокуроры проверили в Железнодорожном районе девять магазинов, торгующих продуктами - несколько «Магнитов», несколько «Центрторгов», «Ленту» и «Карусель». Результаты неутешительные: помимо недостаточной информации, предоставляемой покупателям, выявили факты нарушения хранения продуктов и более того - реализации испорченных!

- По результатам проверки прокуратура района возбудила 18 административных дел - за нарушение продавцом требований технических регламентов, правил хранения или реализации продуктов животноводства, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - В настоящее время 10 дел уже рассмотрели, виновных наказали штрафами на общую сумму 40 тысяч рублей. Нарушения устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Архитекторы обсудят экологические тренды, которые возможно реализовать в Воронеже
Воронежский суд не дал одному из руководителей ЮВЖД избежать уголовного дела
Глава Воронежа: «Мы рассмотрим возможность строительства в Подгорном еще одного детского сада»
Светлана Лобода привезет воронежцам грандиозное шоу Superstar
В Воронеже в сквере по улице Лизюкова удалось остановить строительство 16-этажной высотки
Банк УРАЛСИБ предлагает полис «Ваш юрист. Бизнес» для предпринимателей и юридических лиц
В Воронеже отравились угарным газом женщина и ее 10-летняя дочка
В Воронеже возобновили обводнение тлеющих иловых карт
Жителя Воронежской области будут судить за истязание дочери
Воронежцам покажут фильм, снятый к 25-летию Камерного театра
В Воронеже обнаружили действующую деревянную канализацию 30-х годов
Житель Воронежской области сушил коноплю кустами
В Воронеже на Левом берегу насмерть сбили пенсионерку
В Воронеже сфотографировали ленивый выгул детей в окне