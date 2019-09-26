В Воронеже обнаружили действующую деревянную канализацию 30-х годов

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-26T14:27:58+03:00

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В Воронеже во время плановой перекладки сетей канализации в районе дома №24 по улице Богдана Хмельницкого нашли действующий деревянный трубопровод 30-х годов. Об этом сообщили специалисты «РВК-Воронеж» в четверг, 26 сентября.

Линию, скорее всего, проложили для водоотведения близлежащих домов, построенных в конце 20-х годов прошлого века. В коммуникации, кстати, не обнаружили ни одного засора. По мнению специалистов, это связано с культурой пользования канализацией жителями домов: горожане не сбрасывали в нее бытовой мусор и пищевые продукты.

- Это первая наша находка такого рода. Большим удивлением было то, что материал прекрасно сохранился, пролежав в земле почти 100 лет. Труба из дуба, пропитанная скорее всего креазотом, оказалась незначительно повреждена лишь в одном месте, но отлично справлялась со своей функцией, - рассказала мастер бригады цеха ремонта сетей «РВК-Воронеж» Маргарита Подпорина.

Деревянную линию заменили на полиэтиленовую, диаметром 160 мм со сроком службы не менее 50 лет. Ее уже запустили в работу, а котлован возле дома засыпали.

Участок столетней трубы бережно извлекли из земли с помощью специальной техники и доставили на склад водоканала. Накануне 150-летия открытия водопровода эту находку решено «законсервировать». Возможно, уникальная коммуникация станет первым экспонатом будущего музея предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU