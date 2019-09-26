2019-09-26T11:56:45+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области сушил коноплю кустами

У рецидивиста нашли полкило марихуаны
Ярослав ИВАНОВ
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В Новоусманском районе полицейские изъяли у рецидивиста полкило конопли. 35-летний житель поселка Воля в бытовке сушил под потолком пучки растений. Эксперты подтвердили, что сушеная трава является наркотическим средством - марихуаной. У мужчины изъяли 538 граммов, что является крупным размером.

Подозреваемый признался, что собирался использовать наркотик для личного употребления. Мужчина также показал место, где сорвал коноплю. Плантацию уже уничтожили.

Теперь рецидивист добавит в свой послужной список еще и хранение наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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