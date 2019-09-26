В Воронеже сфотографировали ленивый выгул детей в окне

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-26T14:05:31+03:00

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В Воронеже сфотографировали опасную прогулку малышей. Дети расположились на подоконнике в квартире многоэтажного дома на улице Депутатской, 11а. Окно при этом было открыто. К счастью, родители находились рядом и удерживали их, но можно ли назвать такую «выход» на улицу безопасным? Снимок возмущенные горожане опубликовали в популярной группе в соцсети в среду, 24 сентября.

- Такие вот родители, - подписал фото автор поста.

В комментариях воронежцы с гневом обрушились на взрослых, допустивших такое развлечение.

- У меня аж волосы дыбом и мурашки по коже от подобных фото. Это недопустимо. Сейчас они их держат, а завтра дети, зная, что так можно, сами сядут на подоконник. А потом в новостях читаем с ужасом: «Упал, разбился ребёнок». Уроды! Я в шоке. В окно выставить же проще, чем на площадку выйти, - написали удивленные поведением родителей местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU