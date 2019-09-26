2019-09-26T09:01:45+03:00
Звезды

ТЮЗ показал воронежцам последний роман Толстого

Театр открыл сезон новой постановкой
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Почти все воронежские театры начинают этот сезон с премьер. Не стал исключением и ТЮЗ. 56-й сезон начался с «Воскресенья». Главный режиссер театра Вадима Кривошеев лично написал инсценировку по последнему роману Льва Толстого.

История князя Нехлюдова и простой девушки Катюши Масловой, попавшей после соблазнения им в публичный дом, а потом в тюрьму и на каторгу по обвинению в убийстве, которого не совершала, получилась щемящее-трагичной. На фоне безразличия судебно-бюрократической машины к «мелким людишкам» в некогда беззаботно-несерьезном князе просыпается участие и совесть. Но можно ли очистить ее простым словом «прости»? Нуждается ли человек, жизнь которого перечеркнула твоя развращенная натура, в извинениях? Согласится ли он спасти твою душу? В своем романе Толстой постепенно «воскрешает» души своих героев, ведя их к нравственному самосовершенствованию.

Постановка ТЮЗа пропитана стараниями главного героя искупить свою вину перед Катюшей Масловой, переосмыслением себя, ценностей и бюрократического строя страны.

Для нынешних школьников, которым недосуг и лень читать классику, спектакль станет хорошим мостиком к качественной литературе и, возможно, сподвигнет таки прочитать оригинал.

Главные роли в спектакле играют Екатерина Пухначева и Олег Бондарь. В постановке также заняты Олег Столповский, Сергей Барашов, Иван Маркушев, Сергей Смирнов, Кира Ковалева, Екатерина Тоборовец, Анастасия Бондарь, Виктория Крутчинских, Михаил Кривов, Виктор Шацких.

Премьеру можно посмотреть 12 и 24 октября. Возрастное ограничение 16+.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы выйдут на митинг против повышения платы в маршрутках
В страшной аварии в Воронежской области погибло два человека
"Джаги-джаги" не будет: в Воронеже отменили концерт Кати Лель
В перерыве матча с «Арсеналом» пожарные облили водой фанатов воронежского «Факела»
Чуть-чуть не дотерпели: воронежский «Факел» проиграл тульскому «Арсеналу» и вылетел из Кубка
Воронежцев пригласили на бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству
В Воронеже спрос на печатные комиксы вырос в два с половиной раза
Дурной пример: под Воронежем мать и сына будут судить за невыплату алиментов
В Воронеже на остановке скончался 70-летний мужчина
В Воронеже мошенник продал поддельные старинные монеты за 163 тысячи рублей
В Воронеже пропали два ребенка
В Воронеже мужчина ограбил кассу павильона ради покупки нового телефона и продуктов
Под Воронежем спецназовцы десантировались с вертолета без парашютов
В Воронеже закрыли заведение с шаурмой за грубые нарушения
Главный прокурор Воронежской области уедет курировать Сибирский федеральный округ
В Воронеже бывшие супруги рассчитались друг с другом через судебных приставов
Под Воронежем спасатели установили пожарно-насосную станция на реке Усманка, чтобы потушить тлеющий ил