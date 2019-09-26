ТЮЗ показал воронежцам последний роман Толстого

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-26T09:01:45+03:00

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Почти все воронежские театры начинают этот сезон с премьер. Не стал исключением и ТЮЗ. 56-й сезон начался с «Воскресенья». Главный режиссер театра Вадима Кривошеев лично написал инсценировку по последнему роману Льва Толстого.

История князя Нехлюдова и простой девушки Катюши Масловой, попавшей после соблазнения им в публичный дом, а потом в тюрьму и на каторгу по обвинению в убийстве, которого не совершала, получилась щемящее-трагичной. На фоне безразличия судебно-бюрократической машины к «мелким людишкам» в некогда беззаботно-несерьезном князе просыпается участие и совесть. Но можно ли очистить ее простым словом «прости»? Нуждается ли человек, жизнь которого перечеркнула твоя развращенная натура, в извинениях? Согласится ли он спасти твою душу? В своем романе Толстой постепенно «воскрешает» души своих героев, ведя их к нравственному самосовершенствованию.

Постановка ТЮЗа пропитана стараниями главного героя искупить свою вину перед Катюшей Масловой, переосмыслением себя, ценностей и бюрократического строя страны.

Для нынешних школьников, которым недосуг и лень читать классику, спектакль станет хорошим мостиком к качественной литературе и, возможно, сподвигнет таки прочитать оригинал.

Главные роли в спектакле играют Екатерина Пухначева и Олег Бондарь. В постановке также заняты Олег Столповский, Сергей Барашов, Иван Маркушев, Сергей Смирнов, Кира Ковалева, Екатерина Тоборовец, Анастасия Бондарь, Виктория Крутчинских, Михаил Кривов, Виктор Шацких.

Премьеру можно посмотреть 12 и 24 октября. Возрастное ограничение 16+.

ИСТОЧНИК KP.RU