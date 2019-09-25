2019-09-25T21:15:53+03:00
Спорт

Чуть-чуть не дотерпели: воронежский «Факел» проиграл тульскому «Арсеналу» и вылетел из Кубка

Выход в 1/8 финала своей команде принес удар головой Максима Беляева
Юрий КОЗЛОВ
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Беляев бежит к гостевой трибуне разделить радость с фанатами.Беляев бежит к гостевой трибуне разделить радость с фанатами.Фото: кадр с видео
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Матч в Воронеже впервые собрал приличную аудиторию – Центральная трибуна была почти заполнена, много людей было и на Восточной.

Трибуны гнали «Факел» вперед. И в первом тайме, пусть на 22 минуте защитники и дали Альваресу поразить дальнюю девятку, все же закончился вничью. В самом конце первого тайма Мастерной так сильно ударил, что пробил руки вратаря «Арсенала» Нигматуллина – 1:1.

Однако во втором тайме, получив нагоняй в раздевалке от главного тренера Игоря Черевченко, туляки выбежали как ошпаренные. И осадили ворота «Факела». В начале наши игроки еще выбегали в контратаки, одна даже закончилась голом, но у Коряна определили вне игры.

Совсем плохо стало «Факелу» после выхода на замену уроженца Богучара Сергея Ткачева. Сначала после его удара выручил Бучнев, потом удар полузащитника «Арсенала» отразила перекладина.

«Факел» в этом матче еще и преследовали 33 несчастья. Покинули поле из-за травм Черевко и Яковлев, а за пять минут до конца вторую желтую карточку получил Косянчук. И на второй добавленной минуте туляки все же додавили – подачу замкнул точным ударом головой Беляев.

1:2 – за «Факел» не стыдно, но в 1/8 финала тульский «Арсенал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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