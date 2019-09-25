Воронежцев пригласили на бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству

СЕГОДНЯ 20:01 2019-09-25T20:01:47+03:00

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Заслуженная артистка России, актриса Воронежского академического театра драмы им. Кольцова проведет практический мастер-класс по актерскому мастерству для воронежцев.

Участников мастер-класса ждут упражнения на внимательность, умение работать в команде, ПФД, речевая разминка, актерские этюды, где каждый желающих сможет попробовать себя в разных, самых необычных, ролях, а также небольшой экскурс в тонкости работы профессионального артиста.

Урок поможет тем, кто давно мечтал попробовать себя в актерской деятельности, очень сильно интересуется театром и работой артистов, для тех, кто знает свои минусы: зажатость, скромность, комплексы, дефекты речи и мечтает избавиться от них.

Мастер-класс может стать отличной мотивацией в сторону дальнейшего самостоятельного совершенствования своей речи, дикции, манеры держаться на публике.

Всех желающих ждут 30 сентября в 19.30 в Школе Театра на улице Орджоникидзе, 6. Вход по предварительной регистрации по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU