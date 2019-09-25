В Воронеже спрос на печатные комиксы вырос в два с половиной раза

СЕГОДНЯ 19:21 2019-09-25T19:21:09+03:00

А предложение на них увеличилось на 81% за год

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В Воронеже зафиксировали рост спроса на печатные комиксы за год в два с половиной раза. Исследование провели аналитики сайта бесплатных объявлений. Кроме того, предложение в столице Черноземья увеличилось аж на 81%, а цена - на 87,2%.

Специалисты утверждают, что интерес к комиксам возрос по всей России. Их выпускают десятки отечественных издательств, в кино выходит всё больше фильмов о жизни супергероев, а в некоторых университетах появились даже курсы, посвященные рисованию комиксов.

В сентябре лидером по росту спроса на комиксы стал Челябинск, где интерес к рисованным историям про супергероев увеличился в 2,5 раза за год. На втором месте оказались Тюмень и Воронеж: востребованность комиксов выросла на 154% и 148% за год соответственно. Только в 2-х из 23 крупнейших российских городов спрос на данный товар снизился: в Ижевске на 15,9% и Иркутске на 6,5%.

По данным аналитиков, наибольшее количество поклонников комиксов живет в Москве – почти половина от общего спроса. На втором месте оказался Санкт-Петербург (18,8% от общего спроса), а на третьем – Омск (3,2%).

А что по цене? В среднем по России комиксы стоят 940 рублей, за год стоимость незначительно снизилась – на 0,5%. Дороже всего покупка иллюстрированных историй обойдется поклонникам из Волгограда (около 7 000 рублей), а выгоднее всего их приобрести в Тольятти (чуть менее 340 рублей). Наиболее сильно средняя цена выросла в Воронеже – почти в 2 раза за год (1 032 рубля).

Но все-таки самая высокая цена на комиксы зафиксирована в Москве: продавец выставил на продажу коллекцию комиксов Marvel в твердом переплете за 130 тыс. рублей. При этом автор объявления отмечает, что готов обменять весь набор на новый iPhone 11 Pro Max.

ИСТОЧНИК KP.RU