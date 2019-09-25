Дурной пример: под Воронежем мать и сына будут судить за невыплату алиментов

СЕГОДНЯ 18:48 2019-09-25T18:48:54+03:00

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В Рамонский районный суд передали уголовное дело на мать и сына, которые обвиняются в невыплате средств на содержание несовершеннолетних детей (часть 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 25 сентября.

История имеет свое начало еще в 2005 году. Тогда женщину лишили родительских прав на троих детей. Ей назначили алименты. Однако, выплачивать их она отказалась. Тогда местная жительница получила 10 суток ареста. Но и после СИЗО к погашению она не приступила. Ее долг составил 68 325 рублей 16 копеек. На этот раз на нее возбуждено уже уголовное дело.

По стопам нерадивой матери пошел и ее сын. В 2013 году его признали отцом несовершеннолетнего ребенка. И назначили алименты, которые он также не выплачивал, к тому же мужчина нигде не работал. Он получил 10 суток ареста. Однако, уплачивать долг не стал. Его сумма по алиментам составила 36 961 рубль 55 копеек.

Таким образом в Рамонском районном суде в октябре месяце буду рассмотрены два уголовных дела в отношении двух близких родственников, обвиняемых по одной и той же статье УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU