В Воронеже мошенник продал поддельные старинные монеты за 163 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-25T17:56:14+03:00

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В Воронеже сотрудники полиции задержали мошенника, который продал поддельные монеты за 163 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 25 сентября.

Инцидент произошел в августе этого года. На улице Пушкинской в Воронеже к 31-летнему жителю Рамонского района подошел неизвестный и предложил приобрести старинные монеты. Мошенник продемонстрировал товар и заверил в его подлинности. После передачи денег обманщик скрылся, а новый хозяин монет решил провести их оценку у специалиста, который установил, что монеты поддельные и не представляют ценности. Тогда мужчина обратился в полицию.

По данным с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили автомобиль, на котором предположительно мог передвигаться мошенник. Схожую по приметам машину марки ВАЗ-2112 на выезде из города Воронежа остановили правоохранители.

За рулем был 22-летний житель Саратовской области. Его доставили в отдел полиции. Там он признал вину и пояснил, что деньги от реализации поддельных монет потратил на личные цели.

В настоящее время на мужчину возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU