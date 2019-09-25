Под Воронежем спецназовцы десантировались с вертолета без парашютов

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-25T16:12:11+03:00

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На базе Воронежской таможни прошли учения по беспарашютному десантированию для бойцов СОБР таможенных органов ЦФО.

В сборах участвовали представители СОБР пять приграничных таможен: Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, Смоленской, а также СОБР Центральной оперативной таможни.

- В первую очередь, беспарашютное десантирование применяется, когда группу отряда необходимо оперативно доставить в точку, где приземление вертолета невозможно. Например - на воду, в лесной массив или между зданиями. Вертолет «зависает» на определенной высоте (от 15 до 40 метров). Бойцы поочередно осуществляют спуски с помощью специальных спусковых устройств, которые включают в себя трос и подвесную систему с карабином. Технике выполнения такого десантирования необходимо учиться. Это главная цель таких сборов,- рассказал исполняющий обязанности начальника специального отряда быстрого реагирования Вадим Безруков.

Каждый боец на протяжении нескольких дней учений отработал специальные умения и навыки, которые пригодятся в случаях, когда наблюдение зафиксирует на границе незаконное перемещение. Для пилотов свои тренировки - от их мастерства зависит, как долго и без «болтанки» на заданной высоте сможет продержаться вертолет.

В результате, все команды успешно спустились в разных комбинациях амуниции и на ровные площадки, и на лесистую местность.

ИСТОЧНИК KP.RU