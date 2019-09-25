В Воронеже закрыли заведение с шаурмой за грубые нарушения

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-25T15:47:06+03:00

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В Воронеже из-за грубых нарушений на 25 суток закрыли заведение с шаурмой. Решение специалисты Роспотребнадзора приняли после проверки, в ходе которой нашли нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 25 сентября.

Роспотребнадзор выявил отсутствие маркировки в соответствии с обрабатываемым на них продуктом, на продукции частично отсутствуют маркировочные ярлыки тарного места с указанием срока годности данного вида продукции до полного использования продукта, а так же нарушения правил мытья посуды и инвентаря. А также специалисты нашли несоблюдение последовательностью технологических процессов.

Кроме того, шаурма в заведении по регламенту «О безопасности пищевой продукции» не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Это могло привести к пищевым отравлениям и кишечным заболеваниям покупателей.

23 сентября суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что предприниматель совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.6 КоАП РФ и вынес постановление о приостановлении деятельности организации общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU