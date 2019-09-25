2019-09-25T15:47:06+03:00
Происшествия

В Воронеже закрыли заведение с шаурмой за грубые нарушения

Предприниматель не соблюдал требования санитарного законодательства
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже из-за грубых нарушений на 25 суток закрыли заведение с шаурмой. Решение специалисты Роспотребнадзора приняли после проверки, в ходе которой нашли нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 25 сентября.

Роспотребнадзор выявил отсутствие маркировки в соответствии с обрабатываемым на них продуктом, на продукции частично отсутствуют маркировочные ярлыки тарного места с указанием срока годности данного вида продукции до полного использования продукта, а так же нарушения правил мытья посуды и инвентаря. А также специалисты нашли несоблюдение последовательностью технологических процессов.

Кроме того, шаурма в заведении по регламенту «О безопасности пищевой продукции» не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Это могло привести к пищевым отравлениям и кишечным заболеваниям покупателей.

23 сентября суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что предприниматель совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.6 КоАП РФ и вынес постановление о приостановлении деятельности организации общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцев пригласили на бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству
В Воронеже спрос на печатные комиксы вырос в два с половиной раза
Дурной пример: под Воронежем мать и сына будут судить за невыплату алиментов
В Воронеже на остановке скончался 70-летний мужчина
В Воронеже мошенник продал поддельные старинные монеты за 163 тысячи рублей
В Воронеже пропали два ребенка
В Воронеже мужчина ограбил кассу павильона ради покупки нового телефона и продуктов
Под Воронежем спецназовцы десантировались с вертолета без парашютов
Главный прокурор Воронежской области уедет курировать Сибирский федеральный округ
В Воронеже бывшие супруги рассчитались друг с другом через судебных приставов
Под Воронежем спасатели установили пожарно-насосную станция на реке Усманка, чтобы потушить тлеющий ил