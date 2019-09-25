В Воронеже бывшие супруги рассчитались друг с другом через судебных приставов

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-25T15:03:05+03:00

Экс-муж задолжал женщине больше миллиона, а она ему - 900 тысяч

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В Воронеже судебные приставы помогли бывшим супругам рассчитаться друг с другом и разойтись. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в среду, 25 сентября.

Бывший муж задолжал жене 1,7 млн рублей, а экс-жена должна была заплатить ему 900 тысяч рублей. Но оба выполнять требования суда отказывались. Тогда в дело вмешались судебные приставы. Они провели взаимозачет встречных требований.

В итоге исполнительное производство в отношении женщины окончено фактическим исполнением. При этом мужчина так и остался должен бывшей супруге порядка 900 тысяч рублей. Тогда судебный пристав наложил арест на автомобиль и бытовую технику мужчины, вынес постановление о запрете на выезд за пределы РФ, а также запрете на совершение регистрационных действий. После этого он выплатил весь долг, и пара разошлась.

ИСТОЧНИК KP.RU