2019-09-25T14:49:06+03:00
Происшествия

Под Воронежем спасатели установили пожарно-насосную станция на реке Усманка, чтобы потушить тлеющий ил

На тушение квадратного метра тлеющего ила требуется порядка тонны воды
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

25 сентября новый микрорайон «Черемушки» в поселке Отрадное Новоусманского района заволокло густым дымом. В итоге учеников Отрадненской школы №2 ждал внеплановый выходной.

Напомним, накануне густой туман накрыл автомобильную дорогу в районе Репного - задымление было связано с горением камыша.

Так, оказалось, что 25 сентября и руководство местной СОШ № 100 (ул. Тиханкина, 103А) отменило занятия 1 и 2 смен из-за запаха гари и плохой видимости. Но так как проблем на территории сейчас не наблюдается, учреждение планирует с 26 сентября работать в штатном режиме, все родители будут уведомлены.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что 25-го пожарные подразделения на тлеющие иловые отложения вылили 300 тонн воды, сегодня еще порядка 300.

Кроме того, на реке Усманка будет установлена пожарно-насосная станция, которая позволит повысить количество подаваемой воды - до 110 литров в секунду. Так много воды нужно, потому что на тушение квадратного метра тлеющего ила требуется порядка тонны воды. Сейчас на месте работает 15 единиц техники и 70 человек от различных организаций.

- Открытого огня нигде нет, само тление угрозы ничему и никому не представляет, но, в связи с «прыжками» температуры в ночное время, утром приносит неудобства местным жителям. Поэтому работы продолжатся, - отметили в региональном ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже бывшие супруги рассчитались друг с другом через судебных приставов
В Воронеже пьяный бомж поджег автомобиль, чтобы согреться
В Воронеже активисты Северного леса выйдут на пикет против вырубки деревьев
В Воронежской области поймали парней, похитивших сейф с деньгами, оружием и украшениями
В Воронеже иномарка сбила мужчину, шедшего по «зебре»
Спасатели опубликовали «штормовое предупреждение» из-за предстоящих заморозков в Воронежской области
В Воронежской области продавцы сельского магазина помогли раскрыть угон мотоцикла
Суд признал незаконным разрыв договора об аренде муниципальной турбазы «Росинка»
Воронежцев будут судить за попытку продажи пистолета сотруднику ФСБ
Синоптики рассказали, когда в Воронеж придет бабье лето
В Воронежской области женщина ограбила собутыльника, чтобы раздать долги
Молодого курьера в четвертый раз задержали при попытке перебросить телефоны в колонию в Воронежской области
В Воронежском заповеднике на видео попал привлекающий ревом самку олень
Воронежцы могут бесплатно полюбоваться на спортивных лошадей со всей России
В Воронеже мошенник попался на взятке в 3,5 млн рублей
Под Воронежем мужчина потерял криптовалюту из-за игр на бирже
В Воронеже две автоледи устроили ДТП, в котором пострадал 6-месячный ребенок
Воронежский аэропорт после реконструкции сможет обслуживать около 2,5 миллионов пассажиров в год
Ряд управляющих компаний Воронежа не успели подготовиться к отопительному периоду
В школе под Воронежем из-за задымления отменили занятия
В Воронежской области водитель «Лада Калина» сбил пешехода, шедшего по проезжей части