Под Воронежем спасатели установили пожарно-насосную станция на реке Усманка, чтобы потушить тлеющий ил

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-25T14:49:06+03:00

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25 сентября новый микрорайон «Черемушки» в поселке Отрадное Новоусманского района заволокло густым дымом. В итоге учеников Отрадненской школы №2 ждал внеплановый выходной.

Напомним, накануне густой туман накрыл автомобильную дорогу в районе Репного - задымление было связано с горением камыша.

Так, оказалось, что 25 сентября и руководство местной СОШ № 100 (ул. Тиханкина, 103А) отменило занятия 1 и 2 смен из-за запаха гари и плохой видимости. Но так как проблем на территории сейчас не наблюдается, учреждение планирует с 26 сентября работать в штатном режиме, все родители будут уведомлены.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что 25-го пожарные подразделения на тлеющие иловые отложения вылили 300 тонн воды, сегодня еще порядка 300.

Кроме того, на реке Усманка будет установлена пожарно-насосная станция, которая позволит повысить количество подаваемой воды - до 110 литров в секунду. Так много воды нужно, потому что на тушение квадратного метра тлеющего ила требуется порядка тонны воды. Сейчас на месте работает 15 единиц техники и 70 человек от различных организаций.

- Открытого огня нигде нет, само тление угрозы ничему и никому не представляет, но, в связи с «прыжками» температуры в ночное время, утром приносит неудобства местным жителям. Поэтому работы продолжатся, - отметили в региональном ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU