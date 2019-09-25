В Воронеже пьяный бомж поджег автомобиль, чтобы согреться

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-25T14:36:14+03:00

Машина была припаркована во дворе многоэтажки на улице Березовая Роща

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В Воронеже сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 25 сентября.

Инцидент произошел накануне, 24 сентября, во дворе многоэтажного дома на улице Березовая Роща. Там загорелся автомобиль «Хонда-Интегра», принадлежащего 35-летней местной жительнице. Хозяйка машина обратилась в полицию.

По камерам видеонаблюдения правоохранители установили поджигателя. Им оказался 57-летний мужчина без определенного места жительства. Он признал свою вину и пояснил, что боковое стекло автомобиля было повреждено. Поэтому он легко проник в салон и совершил поджог. Свои действия он объяснил алкогольным опьянением и желанием погреться.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU