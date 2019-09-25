2019-09-25T14:32:20+03:00
Общество

В Воронеже активисты Северного леса выйдут на пикет против вырубки деревьев

Впрочем в акции будут участвовать и другие неравнодушные люди со своими вопросами
Олег ИВАНОВ
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Мероприятие не будет ограничиваться только проблемами Северного лесаМероприятие не будет ограничиваться только проблемами Северного лесаФото: Максим ГОРОХОВ
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26 сентября в 14.00 у сквера Пушкина, возле театра оперы и балета, состоится общегородской пикет против бесконтрольной вырубки и застройки в Воронеже и области. В частности активисты, выступающие за защиту нашумевшего Северного леса, планируют собраться вместе и выступить с рядом требований. Они приглашают всех желающих и рекомендуют приходить с плакатами.

Так, они хотели бы, чтобы Северный лес включили в «Зеленый пояс» и программу проекта «Сохранение лесов». А землю, на которой находится парк,44, 8 Га вернули в государственную собственность.

Главная цель воронежцев - сохранить парк в существующих границах, а для этого нужно восстановить насаждения на месте погибших и вырубленных деревьев. Также активисты надеются, что природоохранная прокуратура могла бы провести экологическую экспертизу пострадавших участков леса.

Хотя в Северном лесу официально приостановили вырубку деревьев, однако до этого все же согласовали проведение работ до июля 2020 года по удалению аварийных и сухостойных сосен в количестве 954 штук.

В то же время, как нам подчеркнул один из организаторов пикета Олег Мысков, мероприятие не будет ограничиваться только проблемами Северного леса. Хоть это будет и будний день, однако на митинг могут приехать неравнодушные люди со всего Воронежа и области.

Например, другая важная тема, которую также поднимут на пикете - строительство многоэтажки в сквере на Лизюкова. Мы также рассказывали подробно об этой ситуации.

В пресс-службе мэрии, нам подтвердили, что заявка на проведение данного пикета приходила в городскую администрацию. Мероприятие согласовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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