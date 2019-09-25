2019-09-25T14:01:38+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила мужчину, шедшего по «зебре»

Его отвезли в больницу
Юрий КОЗЛОВ
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Молодого человека на скорой отвезли в БСМП.Молодого человека на скорой отвезли в БСМП.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Во вторник, 24 сентября, в 18.50 у дома № 74 на улице Республиканской иномарка наехала на пешехода.

- 39-летний водитель «Ситроена-Берлинго» на «зебре» не успел затормозить перед переходившим дорогу 23-летним парнем и сбил его, - рассказала инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежу Анита Проняева. - В этом месте светофора нет. Молодого человека отвезли в БСМП. Предварительный диагноз – ушиб легкого. Наши сотрудники выясняют, почему водитель не сбавил скорость перед «зеброй».

Напомним, 24 сентября в 14.35 на улице Острогожской столкнулись две иномарки - «Датсун-Ми-До» и «Ниссан-Жук» (за рулем обоих машин были женщины). В ДТП получил поверхностную травму головы шестимесячный мальчик. К счастью, он сидел в автолюльке, иначе ранение могло быть гораздо более тяжелым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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