В Воронежской области продавцы сельского магазина помогли раскрыть угон мотоцикла

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-25T13:47:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Малые Алабухи Грибановского района задержали угонщика мотоцикла. Им оказался 34-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 25 сентября.

В полицию обратился 63-летний мужчина. Он рассказал, что у него похитили мотоцикл «Альфа». Потерпевший постоянно проживает в Борисоглебске, а в село Малые Алабухи приезжает на лето и живет до наступления холодов.

Местные жители помогли правоохранителям найти мотоцикл. Его бросили в километре от места угона. А вот похитителя установили со слов продавцов в магазине. Они рассказали, что на таком транспорте к ним приезжал ночью мужчина. По названным приметам выяснилось, что сельчанин живет на одной улице с хозяином мотоцикла. Его задержали.

В отделе полиции мужчина пояснил, что выпивал с хозяином «Альфы», а затем решил поехать и купить еще алкоголя. После возвращения транспортное средство он бросил неподалеку от своего дома и продолжил застолье уже без знакомого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU