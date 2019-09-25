2019-09-25T13:33:54+03:00
Общество

Суд признал незаконным разрыв договора об аренде муниципальной турбазы «Росинка»

Напомним, власти уверены, что сделка была заключена без согласования
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Воронежской области признал недействительным разрыв договора об аренде муниципального туристического культурно-оздоровительного комплекса «Росинка». Городски власти отказались сдавать турбазу, расположенную в Кожевенном кордоне, ООО «Созвездие».

Напомним, скандал с правом собственности на турбазу «Росинка» стал темой для обсуждения на заседании Воронежской городской Думы в среду, 26 июня. Тогда же депутаты направили материалы проверки турбазы Контрольно-счетной палатой (КСП) Воронежа в прокуратуру региона.

- Эта история, оказывается, произошла три года назад, а всплыла наружу буквально недавно, - рассказывал заместитель председателя постоянной комиссии по развитию местного самоуправления, взаимодействию с общественными объединениями и депутатской этике Гордумы Андрей Померанцев. - Оказывается, директор МУПа «Росинка» незаконно, без согласования с администрацией, передал право аренды имущества турбазы частной фирме, которая до этого там брала в аренду домики. Мы предупреждали в свое время, что такое может произойти, что «Росинку» у нас уведут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже бывшие супруги рассчитались друг с другом через судебных приставов
Под Воронежем спасатели установили пожарно-насосную станция на реке Усманка, чтобы потушить тлеющий ил
В Воронеже пьяный бомж поджег автомобиль, чтобы согреться
В Воронеже активисты Северного леса выйдут на пикет против вырубки деревьев
В Воронежской области поймали парней, похитивших сейф с деньгами, оружием и украшениями
В Воронеже иномарка сбила мужчину, шедшего по «зебре»
Спасатели опубликовали «штормовое предупреждение» из-за предстоящих заморозков в Воронежской области
В Воронежской области продавцы сельского магазина помогли раскрыть угон мотоцикла
Воронежцев будут судить за попытку продажи пистолета сотруднику ФСБ
Синоптики рассказали, когда в Воронеж придет бабье лето
В Воронежской области женщина ограбила собутыльника, чтобы раздать долги
Молодого курьера в четвертый раз задержали при попытке перебросить телефоны в колонию в Воронежской области
В Воронежском заповеднике на видео попал привлекающий ревом самку олень
Воронежцы могут бесплатно полюбоваться на спортивных лошадей со всей России
В Воронеже мошенник попался на взятке в 3,5 млн рублей
Под Воронежем мужчина потерял криптовалюту из-за игр на бирже
В Воронеже две автоледи устроили ДТП, в котором пострадал 6-месячный ребенок
Воронежский аэропорт после реконструкции сможет обслуживать около 2,5 миллионов пассажиров в год
Ряд управляющих компаний Воронежа не успели подготовиться к отопительному периоду
В школе под Воронежем из-за задымления отменили занятия
В Воронежской области водитель «Лада Калина» сбил пешехода, шедшего по проезжей части