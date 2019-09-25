Суд признал незаконным разрыв договора об аренде муниципальной турбазы «Росинка»

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-25T13:33:54+03:00

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Арбитражный суд Воронежской области признал недействительным разрыв договора об аренде муниципального туристического культурно-оздоровительного комплекса «Росинка». Городски власти отказались сдавать турбазу, расположенную в Кожевенном кордоне, ООО «Созвездие».

Напомним, скандал с правом собственности на турбазу «Росинка» стал темой для обсуждения на заседании Воронежской городской Думы в среду, 26 июня. Тогда же депутаты направили материалы проверки турбазы Контрольно-счетной палатой (КСП) Воронежа в прокуратуру региона.

- Эта история, оказывается, произошла три года назад, а всплыла наружу буквально недавно, - рассказывал заместитель председателя постоянной комиссии по развитию местного самоуправления, взаимодействию с общественными объединениями и депутатской этике Гордумы Андрей Померанцев. - Оказывается, директор МУПа «Росинка» незаконно, без согласования с администрацией, передал право аренды имущества турбазы частной фирме, которая до этого там брала в аренду домики. Мы предупреждали в свое время, что такое может произойти, что «Росинку» у нас уведут.

ИСТОЧНИК KP.RU