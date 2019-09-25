В Воронежской области женщина ограбила собутыльника, чтобы раздать долги

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-25T13:05:53+03:00

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В Нововоронеже сотрудники полиции задержали 35-летнюю местную жительницу, которая ограбила своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 25 сентября.

Инцидент произошел 23 сентября в поселке Колодезном Каширского района. На одной из улиц в восемь вечера мужчина распивал алкоголь в компании малознакомых людей. Когда местный житель вернулся домой, он обнаружил, что у него украли 20 тысяч рублей из барсетки. После этого мужчина обратился в полицию.

Правоохранители установили личность злоумышленницы. Через несколько часов женщину задержали дома в Нововоронеже.

В отделе полиции горожанка признала вину и пояснила, что во время совместного распития алкоголя она заметила у мужчины крупную сумму денег и решила их украсть. Часть похищенного оперативники нашли в ходе обыска ее дома. Остальную сумму женщина уже успела потратить, раздав долги знакомым.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU