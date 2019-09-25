2019-09-25T12:34:05+03:00
Происшествия

Молодого курьера в четвертый раз задержали при попытке перебросить телефоны в колонию в Воронежской области

Пока он отделывался лишь сравнительно небольшими штрафами
Олег ИВАНОВ
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21 сентября примерно в 01.20 на территории, прилегающей к исправительной колонии №3 поселка Перелешино, сотрудники учреждения задержали 24-летнего парня. Этот житель села Парижская Коммуна Верхнехавского района вновь пытался перекинуть «посылку» на территорию зоны. У него на этот раз изъяли 10 мобильных телефонов и три аккумуляторные батареи к ним. Составлен протокол об административном правонарушении.

Этого молодого человека сотрудники ИК-3 задерживают уже в четвертый раз. За первые две попытки перебросов по постановлению Мирового суда Панинского района мужчина был оштрафован на общую сумму 7,5 тыс. рублей. Видимо, это не сильно его испугало. Материалы по третьей попытке находятся на рассмотрении в суде. Посмотрим, какое теперь наказание выпишут парню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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