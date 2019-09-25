В Воронежском заповеднике на видео попал привлекающий ревом самку олень

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-25T12:08:44+03:00

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В Воронежском заповеднике засняли на видео ревущего оленя. Ролик на своей странице в соцсети опубликовал старший научный сотрудник Александр Мишин. Специалист пояснил, что сейчас у оленей гон в самом разгаре.

Самцы ревут в ночной тишине, привлекая самок и соперников, - пояснил Александр Мишин.

aleksander.mishin В разгаре гон у благородного оленя

Олень-самец занимает участок и метит его, обдирая рогами мелкие деревца и разбивая копытами землю. Метки, как правило, располагаются на лесных полянах, куда бык выходит реветь, привлекая звуками самок и подавая сигнал другим самцам, что участок занят.

Однако не все самцы ревут, часть из них, так называемые «молчуны» не проявляют звуковой активности, это могут быть молодые или истощённые самцы. В популяциях с низкой численностью их число может доходить до четверти от количества ревущих.

Собрав на своём участке гарем из 2–5 самок, самец ревностно охраняет его от соперников. Обычно по голосу быки могут определить силу противника и избежать столкновения.

Кстати, в началом гона также начинается осенний учет самцов по реву..Два раза в день специалисты считают звук и заносят в летопись природы. Учет проходит с конца сентября до середины октября в разгар сезона размножения. Стоит отметить, что в этот период олени особенно опасны для человека, так как они могут увидеть в людях «соперника» и наброситься на них.

ИСТОЧНИК KP.RU